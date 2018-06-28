Гендиректор РЖД: Проект ВСМ Москва – Казань должен стать полигоном внедрения инноваций

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Проект строительства ВСМ Москва – Казань должен стать не только основой для развития высокоскоростного сообщения между городами России, но и полигоном для внедрения инновационных технологий. Об этом заявил на заседании научно-технического совета РЖД в Москве гендиректор компании Олег Белозеров, сообщает пресс-служба Российских железных дорог.
На заседании было отмечено, что разработаны инновационные элементы железнодорожных мостов и верхнего строения пути.
Инновационные решения планируется применять для снижения уровня шума при движении поездов. «Речь идет о создании высокоскоростного подвижного состава заведомо с более низкими показателями шума за счет выбора оптимальных аэродинамических параметров электропоезда, применения обтекателей крышевого оборудования и токоприемников, обтекателей на подвагонное оборудование в зонах расположения тележек, а также использования противошумных накладок», – поясняется в сообщении пресс-службы.
Для защиты окружающей среды разрабатывается «зеленый стандарт» ВСМ Москва – Казань. Он установит экологические требования, применяемые при проектировании, строительстве и эксплуатации.
В пресс-службе подчеркнули, что компания продолжит испытания и сертификацию железнодорожной продукции для строительства ВСМ, в том числе «безбалластной конструкции верхнего строения пути и других инновационных решений».
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