В Татарстане определили 30 лучших билингвальных детсадов

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Татарстане подвели итоги конкурсного отбора на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». Средства в размере 500 тыс. рублей получат 30 детсадов республики, сообщает Минобрнауки РТ.
В конкурсе участвовали 82 дошкольные образовательные организации. Гранты выиграли детские сады № 50, 81, 99, 273, 32 и 348 Казани, а также № 53 поселка Осиново Зеленодольского района. В Набережных Челнах лучшими билингвальными детсадами признаны учреждения № 104, 51, 36.
С более подробной информацией по победителях можно ознакомиться на сайте министерства.
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