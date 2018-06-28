Челнинское отделение РГО отправит автоэкспедицию на Алтай

Идея масштабного проекта «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни» принадлежит РГО и Минэкологии РТ.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 1 июля на набережной имени Тукая Русское географическое общество Набережных Челнов отправит автоэкспедицию на Алтай, сообщает отделение РГО в Автограде.

Идея масштабного проекта «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни» принадлежит РГО и Минэкологии РТ.

Маршрут составит 7 тыс. километров и пройдет по территории Татарстана, Башкортостана, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской, Новосибирской областей. Конечной точкой экспедиции станет село Верх-Апшуяхта Алтайского края 21 июля.

Экотур включит посещение национальных парков и заповедников, акцию по раздельному сбору мусора, очистку водоемов, прохождение бездорожья. По итогам экспедиции будет создана методическая литература по экологии и географии для учреждений дополнительного образования, также появится новая карта для автотуристов.