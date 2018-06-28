В Набережных Челнах проведут масштабную очистку дна Камы

Городское отделение РГО очистит дно Камы и отправит автоэкспедицию на Алтай.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Челнинское отделение Русского географического общества (РГО) проведет масштабную очистку дна Камы в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

1 июля водолазы подводного научно-исследовательского отряда РГО им. А. Леонова очистят акваторию реки в районе набережной им. Г. Тукая. Цель акции — привлечь внимание горожан к проблемам экологии и к бережному отношению к природе.