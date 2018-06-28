В Татарстане с начала года произведено 722,5 тыс. т молока

Во всех категориях хозяйств республики содержится 352,4 тыс. голов коров.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). За первое полугодие 2018 года в Татарстане произведено 187,3 тыс. т мяса скота и птицы, 722,5 тыс. т молока и 539,6 млн штук яиц. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В республике во всех категориях хозяйств содержится 352,4 тыс. голов коров, 487,5 тыс. голов свиней, 402,6 тыс. голов овец и коз, 15,5 млн голов птиц.