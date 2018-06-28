К уборочным работам в Татарстане планируется приступить в первой декаде августа

Комплекс проведенных мероприятий позволяет рассчитывать на получение более 4 млн т зерна, отметили в Минсельхозпроде РТ.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). К уборочным работам в Татарстане планируется приступить ориентировочно в первой декаде августа. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Неблагоприятные погодные условия весны и начала лета задержали рост и развитие растений на две недели. Соответственно к уборочным работам планируется приступить позже, отметили в министерстве.

В республике насчитывается 3,5 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов разных модификаций, все они готовы к уборочной кампании.

«Весь комплекс проведенных мероприятий позволяет рассчитывать на получение с 3,3 млн га пашни, в том числе 2,8 млн га посевных площадей, более 4 млн т зерна, 2,5 млн т сахарной свеклы, 1,5 млн т картофеля, 270 тыс. т маслосемян, 3 млн т грубых и сочных кормов», – говорится в сообщении пресс-службы.