К уборочным работам в Татарстане планируется приступить в первой декаде августа

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). К уборочным работам в Татарстане планируется приступить ориентировочно в первой декаде августа. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Неблагоприятные погодные условия весны и начала лета задержали рост и развитие растений на две недели. Соответственно к уборочным работам планируется приступить позже, отметили в министерстве.
В республике насчитывается 3,5 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов разных модификаций, все они готовы к уборочной кампании.
«Весь комплекс проведенных мероприятий позволяет рассчитывать на получение с 3,3 млн га пашни, в том числе 2,8 млн га посевных площадей, более 4 млн т зерна, 2,5 млн т сахарной свеклы, 1,5 млн т картофеля, 270 тыс. т маслосемян, 3 млн т грубых и сочных кормов», – говорится в сообщении пресс-службы.
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В рамках республиканской августовской конференции в Кукморе начались заседания секций.
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