На стадионе «Казань Арена» снова прозвучало предложение руки и сердца

Корейский болельщик сделал предложение своей девушке на матче Германия — Южная Корея.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Во время матча между сборными Германии и Южной Кореи, который прошел 27 июня на стадионе «Казань Арена» в Казани, корейский болельщик предложил своей девушке выйти за него замуж. Видеозапись трогательного момента опубликована на YouTube канале KZNLIVE.

На видео показано, как молодой человек опустился на колено и протянул кольцо девушке, которая под аплодисменты присутствующих рядом болельщиков согласилась.

Матч завершился победой Южной Кореи со счетом 2:0.

Ранее на казанском стадионе во время игры Польша — Колумбия томский болельщик сделал предложение своей колумбийской девушке после забитого гола.