В Татарстане произведено сельхозпродукции на 68,3 млрд рублей

На АПК вместе с пищевой промышленностью приходится 11 процентов валового регионального продукта.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Татарстане к началу июня произведено сельскохозяйственной продукции на 68,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В министерстве отметили, что на долю агропромышленного комплекса вместе с пищевой промышленностью приходится 11 процентов валового регионального продукта, что в прошлом году составило 403,6 млрд рублей.

Аграриями проведены мероприятия по основной обработке почвы на площади 1,9 млн га, внесено около 52 кг в действующем веществе на один га минеральных удобрений, посеяно оригинальных и элитных семян на 29 процентах площадей.

Площади посевов в этом году составили 2,8 млн га, из них зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 1,5 млн га.

В настоящее время продолжается заготовка кормов на зимний период. На сегодня заготовлено около 70 тыс. т сена, 420 тыс. т сенажа.