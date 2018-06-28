Главное
На «Дне поля в Татарстане» 128 фермеров получили гранты по федеральным программам

Татар-информ

28 июня 2018, 20:52

Общество

В казанских парках пройдет детская барахолка и уроки по Zouk и Kizomba

Рекомендуем

Фото: Михаил Захаров

1 июля, в Горкинско-Ометьевком лесу пройдет гонка для малышей «Обгоняйка», а в 15:00 на летней сцене в парке имени Урицкого — детская барахолка.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В пятницу, 29 июня, накануне матча Аргентина – Франция, в парке «Черное озеро» пройдет «Вечер аргентинского танго», сообщает Дирекция скверов и парков.

В амфитеатре парка гостей ждут выступления и открытый урок по танго от студии InTango, а также национальная еда и зажигательная музыка. Начало в 19:00.

В этот же день, в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу стартуют уличные кинопоказы «Здоровый интерес», посвященные проходящему мундиалю. В Горкинско-Ометьевском лесу, на территории зеленого пляжа у контейнерного центра Cube покажут фильм «Вратарь», а в парке им. Горького — «Пеле. Рождение легенды». Начало сеансов в 20:00.

29 июня на интерактивной площадке «Территория Семьи» в парке Горького с 16:00 пройдут спортивные соревнования, мастер-классы и викторины, а также чемпионат по бадминтону.

В субботу, 30 июня, в парке «Черное озеро» в 19:00 пройдет танцевальный open-air. Гости вечера смогут научиться танцевать темпераментные Zouk и Kizomba.

В воскресенье, 1 июля, в Горкинско-Ометьевком лесу в 10:00 пройдет гонка на самокатах для малышей «Обгоняйка», а в 15:00 на летней сцене в парке имени Урицкого — детская барахолка. Малыши смогут обменять своих старых роботов на новых, продать машинку за 20 рублей и заработать на мороженое, а мамы — обменять или продать ту одежду, что уже мала детям. 

В парке Победы в рамках проекта «Зеленый фитнес» пройдет еженедельный фестиваль. С 11 утра на площадках парка гостей будут ждать тренеры по йоге, кроссфиту, ушу для детей и латина-фитнесу. В 16:00 у фонтана в Лядском саду можно будет послушать джазовые композиции в исполнении камерного оркестра «Театра на Булаке».⠀ ⠀

Завершат выходные кинопоказы под открытым небом, в парке им. Горького покажут фильм «О, спорт — ты мир! Чистая победа», в сквере им. Аксенова — «Держи удар, детка», а в Горкинско-Ометьевском лесу —«Лига мечты». Начало всех кинопоказов в 20:30.

Следующая новость

От Комитета по охране наследия бизнес Казани ожидает качественного импульса в диалоге с властью
Новости дня
21:44
В Набережных Челнах проведут масштабную очистку дна Камы

Городское отделение РГО очистит дно Камы и отправит автоэкспедицию на Алтай.

21:28
После 19 июля в Челнах начнется капремонт 113 многоквартирных домов

Ремонт многоквартирных домов обойдется в 1,4 млрд рублей.

21:16
В Менделеевском районе РТ выбрали кряшенскую красавицу

Победительница представит Менделеевский район на республиканском конкурсе.

21:08
На стадионе «Казань Арена» снова прозвучало предложение руки и сердца
20:56
Замглавы Минсельхоза РТ предложил увеличить ряды фермеров по примеру сетевого маркетинга

Ришат Хабипов считает, что можно ввести бонусы за вовлечение в фермерское дело новых участников.

20:52
В казанских парках пройдет детская барахолка и уроки по Zouk и Kizomba

1 июля, в Горкинско-Ометьевком лесу пройдет гонка для малышей «Обгоняйка», а в 15:00 на летней сцене в парке имени Урицкого — детская барахолка.

20:40
В РТ с начала года на поддержку крестьянских подворий было направлено более 700 млн рублей

В отличие от других регионов в республике государственная поддержка одна из самых лучших, отметил Камияр Байтемиров.

20:25
УНИКС ведет переговоры с итальянским специалистом Клаудио Колдебелла

Вопрос о новом спортивном директоре УНИКСа может решиться не раньше следующей недели.

20:09
Mazda отзывает в России 8 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
19:51
«Рубин» проводит трансферную кампанию без ущерба для бюджета

Кадровые перестановки помогли казанскому клубу сэкономить.

19:33
Ростуризм назвал отели в Казани, завысившие цены на ЧМ-2018

Больше остальных завысил цены хостел «Амиго», расположенный по ул. Парижской Коммуны, 4.

19:18
На конференции в Казани озвучат рейтинг лучших вузов мира 2017 — 2018

В июле на базе КФУ пройдет международная конференция Times Higher Education, где станут известны лучшие университеты мира прошедшего учебного года.

19:02
На «Дне поля в Татарстане» 128 фермеров получили гранты по федеральным программам

Сумма грантов по программам поддержки начинающих фермеров, развития семейных ферм и потребкооперации составляет по 250 млн рублей.

18:55
От Комитета по охране наследия бизнес Казани ожидает качественного импульса в диалоге с властью

Среди актуальных задач в сфере охраны исторического наследия эксперты назвали мониторинг и выявление новых памятников архитектуры.

18:51
В Пестречинском районе в ДТП с грузовиком погибли два человека

На 879-м километре трассы «Волга» возле села Отар-Дубровка столкнулись «Ниссан Кашкай» и грузовик «Ивеко».

18:42
Ребе Ицхак Горелик: Еврейская община Казани тоже готовилась к встрече гостей ЧМ-2018

В Россию из Израиля приехали 15 — 18 тыс. евреев — фанатов футбола.

18:33
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли двое детей, еще восемь человек пострадали
18:23
В КГМУ хотят учить студентов Королевского колледжа Канады

Глава АИР РТ Талия Минуллина надеется, что за год на учебу в Казанском медуниверситете смогут приехать 240 канадских студентов.

18:16
ДУМ РТ объявило сбор средств на проект мусульманской школы для девочек «Музаффария»

Поддержать проект предлагается через краудфандинговую платформу HalalStarter.

18:03
На Крите россиянка почти сутки провела в море на надувном матрасе
17:56
Талия Минуллина предложила играть со студентами в татарскую «Монополию»

Глава Агентства инвестиционного развития РТ показала представителям вузов татарскую версию настольной игры, где упоминается Казаньоргсинтез и КАМАЗ.

17:50
Трудовые книжки будут переведены в электронный формат с 2020 года
17:30
Петербургский тракторный завод договаривается с Татарстаном о возобновлении программы «50 на 50»

Компания предлагает в этом году отпускать тракторы за полцены, а в следующем году республика выплатит заводу оставшиеся 50 процентов.

17:26
Казанский ТЮЗ закроет сезон показом премьерного спектакля «Выстрел»

Зрителей ждет встреча с героями премьерных спектаклей юбилейного сезона театра и фотосессия с ними.

17:19
В Одессе ограбили и осквернили храм Московского патриархата
События

28 июняФиаско в Казани: что стало главной причиной провала сборной Германии на чемпионате мира по футболу?

28 июняТуристический праздник: продолжение следует

28 июняТранспорт будущего в Казани: сотни гостей ЧМ-2018 прокатились на беспилотнике «КАМАЗа»

28 июняПодмосковный «брат» татарстанского МСЗ: Швейцарские технологии и полная изоляция от окружающей среды

28 июняАйрат Фаррахов: Без поэтапного увеличения пенсионного возраста возможности пенсионеров будут ухудшаться

27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала

27 июня«Пусть твои ворота будут распахнуты для счастья»: вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов стал гостем первого в своем родовом селе Сабантуя