В казанских парках пройдет детская барахолка и уроки по Zouk и Kizomba

1 июля, в Горкинско-Ометьевком лесу пройдет гонка для малышей «Обгоняйка», а в 15:00 на летней сцене в парке имени Урицкого — детская барахолка.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В пятницу, 29 июня, накануне матча Аргентина – Франция, в парке «Черное озеро» пройдет «Вечер аргентинского танго», сообщает Дирекция скверов и парков.



В амфитеатре парка гостей ждут выступления и открытый урок по танго от студии InTango, а также национальная еда и зажигательная музыка. Начало в 19:00.



В этот же день, в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу стартуют уличные кинопоказы «Здоровый интерес», посвященные проходящему мундиалю. В Горкинско-Ометьевском лесу, на территории зеленого пляжа у контейнерного центра Cube покажут фильм «Вратарь», а в парке им. Горького — «Пеле. Рождение легенды». Начало сеансов в 20:00.



29 июня на интерактивной площадке «Территория Семьи» в парке Горького с 16:00 пройдут спортивные соревнования, мастер-классы и викторины, а также чемпионат по бадминтону.



В субботу, 30 июня, в парке «Черное озеро» в 19:00 пройдет танцевальный open-air. Гости вечера смогут научиться танцевать темпераментные Zouk и Kizomba.



В воскресенье, 1 июля, в Горкинско-Ометьевком лесу в 10:00 пройдет гонка на самокатах для малышей «Обгоняйка», а в 15:00 на летней сцене в парке имени Урицкого — детская барахолка. Малыши смогут обменять своих старых роботов на новых, продать машинку за 20 рублей и заработать на мороженое, а мамы — обменять или продать ту одежду, что уже мала детям.



В парке Победы в рамках проекта «Зеленый фитнес» пройдет еженедельный фестиваль. С 11 утра на площадках парка гостей будут ждать тренеры по йоге, кроссфиту, ушу для детей и латина-фитнесу. В 16:00 у фонтана в Лядском саду можно будет послушать джазовые композиции в исполнении камерного оркестра «Театра на Булаке».⠀ ⠀



Завершат выходные кинопоказы под открытым небом, в парке им. Горького покажут фильм «О, спорт — ты мир! Чистая победа», в сквере им. Аксенова — «Держи удар, детка», а в Горкинско-Ометьевском лесу —«Лига мечты». Начало всех кинопоказов в 20:30.