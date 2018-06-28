Замглавы Минсельхоза РТ предложил увеличить ряды фермеров по примеру сетевого маркетинга

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Фото: Александр Эшкинин
(Лаишевский район РТ, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов предложил ввести бонусы за вовлечение в фермерскую деятельность новых участников по примеру сетевого маркетинга. Такое предложение он озвучил на круглом столе, который прошел на площадке выставки «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе Татарстана.
«В сетевом маркетинге если приводишь в компанию одного – двух человек, то у тебя бонусы растут. Нам с фермерами так нужно поработать. Может, грантовую поддержку увеличивать, если они приведут еще, например, троих фермеров. Им надо помочь, они боятся. У нас есть возможность увеличивать наши ряды. Нужно продумать, как сделать бонусы», – сказал замминистра.
Эту идею поддержал председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.
«Вы, как начинающие фермеры или владельцы семейных животноводческих ферм, можете привести троих. Как состоявшиеся фермеры, вы можете оказать поддержку по развитию личных подсобных хозяйств, чтобы за вами шел достойный отряд фермеров», – подчеркнул он.
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