УНИКС ведет переговоры с итальянским специалистом Клаудио Колдебелла

Вопрос о новом спортивном директоре УНИКСа может решиться не раньше следующей недели.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Новость о приглашении в казанский УНИКС на пост спортивного директора итальянского специалиста Клаудио Колдебелла специально для ИА «Татар-информ» прокомментировал президент УНИКСа Евгений Богачев, не подтвердив подписание контракта с итальянцем.

Накануне сообщалось, что УНИКС договорился о трехлетнем контракте с 50-летним итальянским специалистом Клаудио Колдебелла из клуба «Варезе». Но, как выяснилось, стороны еще не договорились.

«Да, мы ведем переговоры с итальянцем, но контракт пока не подписан. И на три года мы не собираемся заключать такое соглашение. Мы рассматриваем разные варианты», — подчеркнул Богачев.

«У нас недостаточные связи с ФИБА, лигой УЛЕБ, проводящей Евролигу и Кубок Европы, где все последние годы играет УНИКС. Нам нужен представитель УНИКСа на разного рода европейских мероприятиях, совещаниях, конгрессах. Хочется, чтобы наш голос услышали, надеюсь, что когда-нибудь и наш клуб получит нормальную лицензию для игр в Евролиге. Пока явно несправедливо, что Россия имеет лишь одну долгосрочную лицензию у ЦСКА, тогда как у некоторых стран с населением в 2-3 миллиона человек по несколько лицензий, даже если они все дома проиграют. Это неспортивный принцип», — считает президент УНИКСа.

«Кроме того, европейский специалист нам нужен в селекции, добавил Богачев. Бывает, что мы берем новичков вслепую, не зная реальной трансферной цены игрока, агенты накручивают. Раньше спортивным директором у нас работал Станислав Еремин, потом на полставки брали другого итальянца — польза в итоге была большая. Хочется проникнуть на европейскую транферную кухню баскетбола. Колдебелла очень опытный специалист, классный в прошлом игрок. Бедный „Варезе“ он вывел в люди, проведя великолепную селекцию. Но как у него может сложиться в России, загадывать сложно», — резонно предположил Богачев.

Вопрос со спортивным директором УНИКСа может решиться не раньше следующей недели.

Легендарный итальянский разыгрывающий Клаудио Колдебелла (Claudio Coldebella) выступал за итальянские «Местре», «Десио», «Виртус», «Армани Джинс Милан», за греческие ПАОК и АЕК. В «Виртусе» он провел семь сезонов (1989 — 1996 гг.). Вместе с ним он выиграл три подряд титула чемпионов Италии (1993 — 1995 гг.), а в 1990 году — Кубок Сапорты и кубок Италии. Вместе с ПАОКом Колдебелла выиграл кубок Греции.