В РТ с начала года на поддержку крестьянских подворий было направлено более 700 млн рублей

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Фото: Александр Эшкинин
(Лаишевский район РТ, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за первое полугодие 2018 года более 700 млн рублей было направлено на поддержку крестьянских подворий. Об этом на круглом столе, который прошел на площадке выставки «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе Татарстана, сообщил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий республики Камияр Байтемиров.
«В отличие от других регионов в нашей республике государственная поддержка одна из самых лучших», – подчеркнул докладчик.
По его мнению, немаловажную роль имеет развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. «Начинающие фермеры и представители действующих фермерских хозяйств, ведите работу по организации кооперативов», – обратился председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий к собравшимся.
В качестве примера Байтемиров назвал сельхозкооператив, который в прошлом году был создан в Рыбно-Слободском районе. Он оказывает услугу по закладке сенажа и сена.
«Точно также надо объединяться, потому что одному фермерскому хозяйству купить за 5 – 7 млн рублей комбайн – сложно», – заключил он.
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