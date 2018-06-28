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На «Дне поля в Татарстане» 128 фермеров получили гранты по федеральным программам

Татар-информ

28 июня 2018, 20:40

Сельское хозяйство

В РТ с начала года на поддержку крестьянских подворий было направлено более 700 млн рублей

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Фото: Александр Эшкинин


В отличие от других регионов в республике государственная поддержка одна из самых лучших, отметил Камияр Байтемиров.

(Лаишевский район РТ, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за первое полугодие 2018 года более 700 млн рублей было направлено на поддержку крестьянских подворий. Об этом на круглом столе, который прошел на площадке выставки «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе Татарстана, сообщил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий республики Камияр Байтемиров.

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«В отличие от других регионов в нашей республике государственная поддержка одна из самых лучших», – подчеркнул докладчик.

По его мнению, немаловажную роль имеет развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. «Начинающие фермеры и представители действующих фермерских хозяйств, ведите работу по организации кооперативов», – обратился председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий к собравшимся.

В качестве примера Байтемиров назвал сельхозкооператив, который в прошлом году был создан в Рыбно-Слободском районе. Он оказывает услугу по закладке сенажа и сена.

«Точно также надо объединяться, потому что одному фермерскому хозяйству купить за 5 – 7 млн рублей комбайн – сложно», – заключил он.  

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