«Рубин» проводит трансферную кампанию без ущерба для бюджета

Кадровые перестановки помогли казанскому клубу сэкономить.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В ходе летней селекционной кампании казанский «Рубин» успешно продолжает работать в эконом-режиме. Об этом наглядно говорят кадровые новости казанцев.

Так, первый новичок команды, хорватский защитник словенской «Олимпии» Филип Уремович, обошелся «Рубину», по данным самого авторитетного футбольного портала transfermarkt.de, в 1 млн евро при трансферной стоимости хорвата 250 тыс. евро. Пришлось выкупать его действующий с «Олимпией» контракт.

Этот миллион, потраченный на Уремовича, «Рубин» отбил на трансфере нападающего Рифата Жемалетдинова, проданного в его родной столичный «Локомотив» за 1,5 млн евро. Два года назад казанцы купили его за 0,5 млн евро. За два года в рядах «Рубина» игрок в 49 матчах забил всего три гола, но позволил клубу Курбана Бердыева заработать на его продаже миллион евро.

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян взят казанцами в аренду, то есть, его не покупали. Сегодняшний новичок «Рубина» — испанский защитник Чико Флорес из «Гранады» перешел в казанский клуб в ранге свободного агента, то есть, и здесь платить ничего не пришлось.