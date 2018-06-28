Ростуризм назвал отели в Казани, завысившие цены на ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) опубликовало список отелей, которые завышают цены во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В Казани таких отелей оказалось 16.
Больше остальных завысил цены хостел «Амиго», расположенный по ул. Парижской Коммуны, 4, который в период проведения мундиаля предлагает цену на проживание в номере, превышающую норматив на 2370 процентов. На сайте бронирования отелей Booking.com предлагается цена 84 тыс. рублей вместо 3 тыс. рублей, обозначенных на сайте гостиницы.
Самое минимальное превышение цен зафиксировано у хостела «Sleep Space» на Чистопольской, 19а. Здесь, согласно данным Booking.com, гостям города предлагают поселиться в номере за 4 тыс. рублей вместо обозначенных на сайте хостела 2 тыс. 700 рублей.
В список нарушающих нормативы казанских гостиниц также попали хостелы «Спутник», «Кукуруза», «Happy House», «Fresh Казань», «География», «Ретро», «18», «KunakHouse», «ЗОЖ», гостиницы «Фатима» и «Дуслык», отели «Арон» и «CASTRO», мини-отель «Дунай».
Ранее сообщалось, что все 196 казанских отелей прошли официальную классификацию в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 в Казани.
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