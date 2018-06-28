В период ЧМ-2018 на ж/д вокзале Казани пришлось увеличить количество камер хранения

Во всех городах-организаторах матчей количество камер хранения увеличили в два раза.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В период проведения чемпионата мира по футболу на железнодорожных вокзалах городов-организаторов матчей количество камер хранения увеличили вдвое. На вокзале Казани увеличение составило 600 единиц, сообщает пресс-служба РЖД.

Всего на 31 железнодорожном вокзале городов-организаторов количество камер хранения увеличилось с 11 тыс. 310 до 20 тыс. 240 штук. Их заполняемость в дни игр составляет 100 процентов.

«Потребности пассажиров в дни спортивных соревнований превысили прогнозируемое увеличение числа камер хранения», – говорится в сообщении пресс-службы.