В июле на базе КФУ пройдет международная конференция Times Higher Education, где станут известны лучшие университеты мира прошедшего учебного года.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Мировой рейтинг лучших университетов 2017 — 2018 озвучат на международной конференции Times Higher Education (THE) в Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ) 29 июля. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ (АИР РТ) Талия Минуллина.

«Эта организация [THE] — очень авторитетная, имеет статус международной. Она в партнерстве с Казанским федеральным университетом и с нами решила провести конференцию, которая будет посвящена развитию высшего образования в РФ. Среди всех российских вузов они выбрали партнера в лице КФУ», — подчеркнула Минуллина.

По ее словам, КФУ попросил у АИР РТ помощи в организации мероприятия международного уровня.

Минуллина отметила, что татарстанским вузам пойдет на пользу присутствие в мировых рейтингах. Свежий топ по итогам учебного года 2017 — 2018, подготовленный Times Higher Education, будет озвучен во время конференции в Казани.

«Суть в том, что нужно предпринимать макисимум усилий, чтобы попадать в международные рейтинги. Фактически именно рейтингами определяется сегодня уровень образования в вузе. Этим же рейтингом определяется как правило научный потенциал, уровень профессорско-преподавательского состава, уровень выпускников», — пояснила глава АИР РТ.

В версии международного рейтинга вузов Times Higher Education 2016 —2017 КФУ попал в четверку лучших вузов России. Так, с позицией в своей группе 401 — 500 Казанский федеральный уступил лишь МГУ, МФТИ и ИТМО.