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На «Дне поля в Татарстане» 128 фермеров получили гранты по федеральным программам

Оксана Романова

28 июня 2018, 18:55

Экономика и финансыПолитикаОбществоКультураАктуальная урбанистика Татарстана

От Комитета по охране наследия бизнес Казани ожидает качественного импульса в диалоге с властью

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Фото: Александр Эшкинин

Среди актуальных задач в сфере охраны исторического наследия эксперты назвали мониторинг и выявление новых памятников архитектуры.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Создание в Татарстане специального Комитета по охране объектов культурного наследия вызвало много вопросов как у обывателей, так и у профессионалов разных сфер, в чьих руках и находятся уникальные исторические объекты. Принимая новую госструктуру как данность, ИА «Татар-информ» обратилось к экспертам с вопросом: «С чего в первую очередь стоит начать работу Комитету? Какие проблемы наиболее актуальны в этой области?».

Куратор проекта реставрации Дома Дружининой (или чайного домика по улице Зои Космодемьянской, 2а) Юлиана Семенова: «Во-первых, нет, к сожалению, подробных инструкций, методичек по взаимодействию госорганов между собой по данному вопросу. Во-вторых, нет четкой консультационной помощи предпринимателям, которые связаны с объектами культурного наследия. Зачастую всем предпринимателям приходится делать все за свой счет и чаще всего этим занимаются люди, которые не сталкивались с этим ранее. Когда мы работали по Дому Дружининой, на себе ощутили недочеты именно в этой связи (постройка признана объектом культурного наследия местного значения, уникальный образец деревянного зодчества в стиле модерн (прим. Т-и). Не хватает информации, с чего начинать, какие документы должны быть, каких можно избежать, чтобы не уходить в бюрократизм, а именно заниматься делом. Что мне нравилось в нашем Министерстве культуры — они всегда помогали, разъясняли, находили время. Я боюсь, что чем сложнее будет эта ступень, тем сложнее будет находить ответы. Хочется, чтобы не раздували бюрократический аппарат, а именно четко понимали и взаимодействовали с людьми, которые этим хотят заниматься. Реставрация — это гораздо дороже, чем построить заново. Но если в стройке понятно, какими шагами идти, то реставрация сама по себе и дорога, и вызывает много вопросов. Так что помощь предпринимателям в этой связи очень важна и нужна — и информационная, и консультационная и даже, наверное, попечительская».

Кандидат архитектуры, преподаватель КГАСУ, архитектор-реставратор новой волны Степан Новиков: «Думаю принципиально не изменится ничего. Если выделят новые ставки, то будет хорошо, но главное, чтобы не дублировали уже существующие органы охраны и больше занимались мониторингом и выявлением новых памятников архитектуры».

Заместитель генерального директора управляющей компании ASG (проводит реставрацию 26 объектов культурного наследия в центре Казанипо проекту «500 дней») Алмаз Давлетшин: «Это практическая необходимость, о которой недавно говорил министр культуры РФ Владимир Мединский. В частности, такой орган уже сформирован в Московской области, где последние несколько лет мы взаимодействуем и согласовываем документы с Главным управлением культурного наследия. И мы очень надеемся, что создание [подобного] централизованного исполнительного органа [в Татарстане] положительно отразится на качестве и сроках рассмотрения проектной документации, на принятии решений в сложных вопросах и даст новый качественный импульс в выстраивании конструктивного диалога между собственниками объектов и государственными органами по обеспечению сохранения объектов культурного наследия и вовлечению их в экономический оборот. Мы же, со своей стороны, до настоящего времени всегда системно подходили к вопросам сохранения наших исторических зданий и вели эту работу в тесном взаимодействии со всеми госорганами — Аппаратом Президента РТ, Кабинетом Министров РТ, Министерством культуры РТ, исполкомом Казани, а также Префектурой "Старый город". В целом в Татарстане в этом направлении сделано очень много, тем не менее проблемы и нерешенные вопросы еще остаются, и их зачастую приходится решать в режиме ручного управления при личном участии и поддержке Президента РТ».

Замдиректора ООО «Полистройкапитал» Булат Хайруллин: «Надо создать Управление управления всеми управлениями. По мне, это бесполезная затея, раздувание бюрократии».

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