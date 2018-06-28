Авария произошла на 421-м километре трассы «Кавказ».

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли двое детей, еще восемь человек пострадали, сообщает РИА Новости.

В Бабаюртовском районе на 421-м километре трассы «Кавказ» столкнулись пассажирская «ГАЗель» и два легковых автомобиля.

По данным агентства, все пострадавшие госпитализированы в больницы Махачкалы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщают в социальных сетях, погибшим детям было 7 и 12 лет.