В КГМУ хотят учить студентов Королевского колледжа Канады

Глава АИР РТ Талия Минуллина надеется, что за год на учебу в Казанском медуниверситете смогут приехать 240 канадских студентов.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Королевский колледж врачей и хирургов Канады сможет отправлять своих студентов на учебу в Казанский государственный медицинский университет (КГМУ). Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ (АИР РТ) Талия Минуллина.

АИР РТ является партнером КГМУ в создании совместного проекта с Королевским колледжем врачей и хирургов Канады. Минуллина отметила, что именно Казанский медуниверситет — «один из лидирующих вузов Татарстане с точки зрения того, что он обучает иностранных студентов».

«Здесь мы хотели создать международную медицинскую школу на базе КГМУ, развивать и укреплять это направление. Мы хотели создать на основе образовательных стандартов, которые на сегодняшний день есть в Канаде. Там есть вуз, который является партнером этого проекта и который готов сюда направлять студентов для обучения в нашем вузе», — сказала глава АИР РТ.

Она отметила, что с 2013 года иностранный колледж проводит международную аккредитацию для резидентов Канады за пределами страны. В АИР РТ надеются, что Татарстан попадет в эту программу.

«Проект достаточно большой, включает в себя модернизацию, реновацию клиники медицинского университета, [затронет] консультативный блок, поликлинику, стационар», — отметила Минуллина.

В рамках этого проекта планируется создать студенческий кампус и обновить аудитории для семинаров.

По оценкам Минуллиной, годовой поток по программе сотрудничества КГМУ и Королевского колледжа врачей и хирургов Канады составит 240 человек. Пока проект находится на стадии поиска инвесторов.

КГМУ с 2015 года сотрудничает с Королевским колледжем Канады по вопросам аккредитации и оценки качества медицинского образования. Ректор татарстанского вуза Алексей Созинов входил в состав делегации от республики в Канаду в сентябре 2016 года.