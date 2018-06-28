ДУМ РТ объявило сбор средств на проект мусульманской школы для девочек «Музаффария»

Поддержать проект предлагается через краудфандинговую платформу HalalStarter.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Духовное управление мусульман РТ по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина объявляет о старте проекта мусульманской школы для девочек «Музаффария» в Казани и начинает сбор средств на ремонт здания, в котором будет расположена школа.

Поддержать проект предлагается через краудфандинговую платформу HalalStarter.

Главная цель проект школы «Музаффария» состоит в воспитании девочек, будущих мам, хранительниц традиций.

Частная общеобразовательная школа с татарским языком обучения будет организована на базе объекта культурного наследия религиозного назначения «Медресе „Музаффария“, 1888 г.», которое было передано в собственность татарстанского муфтията в сентябре 2017 года.