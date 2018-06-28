На курорте Ретимно 55-летнюю туристку унесли волны.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На Крите россиянка почти сутки провела в море на надувном матрасе, сообщили «Известия».

55-летнюю туристку из России на курорте Ретимно унесли волны. Когда женщина пропала из виду, ее супруг и дочь забили тревогу.

На поиски туристки отправились корабль береговой охраны и частные катера. Лишь спустя 20 часов путешественницу обнаружили с самолета европейского агентства по контролю границ. Женщина находилась в 11 километрах от берега.

Россиянку госпитализировали с переохлаждением.

Как отмечает президент отельеров региона, это не первое подобное происшествие на курорте. Зачастую подобные инциденты происходят по вине самих туристов, которые игнорируют предупреждения и заплывают слишком далеко.