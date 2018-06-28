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Татар-информ

28 июня 2018, 17:56

Экономика и финансыОбществоНаука и образование

Талия Минуллина предложила играть со студентами в татарскую «Монополию»

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Фото: Динара Прокопьева

Глава Агентства инвестиционного развития РТ показала представителям вузов татарскую версию настольной игры, где упоминается Казаньоргсинтез и КАМАЗ.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Глава Агентства инвестиционного развития РТ (АИР РТ) Талия Минуллина презентовала представителям вузов республики татарскую версию настольной игры «Монополия». Встреча Минуллиной с заведующими кафедр социально-экономического блока татарстанских вузов прошла сегодня в АИР РТ в Казани.

«Мы ее немного переделали на татарский манер. Вы можете здесь видеть карту Татарстана, КАМАЗ, Кремль и т.д. В оригинале [на коробке] выглядывает такой парень в шляпе, если вы помните. А здесь выглядывает татарский мужичок в тюбетейке. Мы взяли и деньги татарские, "биш йөз алтын" (пер. с тат. — пятьсот алтынов). Сделали свое описание предприятий, которые есть на поле. Там находятся татарстанские предприятия, которые мы считаем самыми крупными согласно уплаченным налогам», — рассказала Минуллина.

На игровом поле татарской «Монополии» есть ТАИФ, Татнефть, Казаньоргсинтез.

Глава АИР РТ отметила, что сначала эта игра предназначалась для подарков, но потом ее решили использовать по назначению. Так, на Казанском вертолетном заводе устроили турнир по татарской «Монополии» среди студентов. Подобные соревнования Минуллина предложила делать в вузах.

На встрече она также рассказала об уже реализованных инвестиционных проектах в республике, развитии моногородов и особенностях привлечения инвесторов. Представители вузов поблагодарили за встречу и предложили проводить подобные встречи со студентами, чтобы формировать патриотическое отношение к Татарстану.

До встречи с руководителем АИР РТ научные работники татарстанских вузов посетили единый презентационный центр РТ. Как отметила начальник информационно-аналитического отдела АИР Марина Епифанцева, некоторые делегации, прибывшие в республику, первым делом едут в этот центр, прямо из аэропорта. В АИР РТ отмечают, что презентация Татарстана производит на гостей республики вау-эффект, поскольку весь зал, в том числе и пол, оформлен экранами. На них идут презентационные ролики, посвященные потенциалу и особенностям Татарстана.

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