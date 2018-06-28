Петербургский тракторный завод договаривается с Татарстаном о возобновлении программы «50 на 50»

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(Лаишевский район РТ, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Петербургский тракторный завод ведет переговоры с Татарстаном о возобновлении программы «50 на 50». Об этом на площадке выставки «День поля в Татарстане-2018» сообщил управляющий по региональным продажам сельхозтехники предприятия Максим Ляхов.
«Ведутся переговоры по поводу возобновления программы “50 на 50”. Думаю, что к концу июля будет какой-то результат. Поступило предложение от республики, чтобы завод начал отпускать тракторы за предоплату – 50 процентов от стоимости. А в следующем году, когда начнет работать программа, республика оплатит заводу оставшиеся 50 процентов», – рассказал Ляхов.
На сегодня завод выпустил уже 480 тыс. тракторов «Кировец». Стоимость одной единицы техники колеблется от 5 млн до 7,5 млн рублей в зависимости от мощности.
«В прошлом году работали республиканские программы “50 на 50” и “60 на 40”. В этом году они не работают. Как вариант – в этом году отпускать тракторы за 50 процентов от стоимости, а в следующем году, когда программа заработает, республика выплатит заводу оставшиеся 50 процентов. Пока окончательного решения нет, и сама механика не отработана, поэтому об объемах поставки говорить рано. Но преимущество программы очевидно: сельхозпредприятие получило трактор за полцены, а остальную часть вносила республика», – отметил представитель компании.
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Компания предлагает в этом году отпускать тракторы за полцены, а в следующем году республика выплатит заводу оставшиеся 50 процентов.
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