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Татар-информ

28 июня 2018, 17:19

Происшествия

В Одессе ограбили и осквернили храм Московского патриархата

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Фото: соцсети

Злоумышленники вырубили сигнализацию, разбили блок с камерами наблюдения и устроили погром.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Одессе ограбили и осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь Донской иконы Божией Матери на Западном кладбище, сообщили «Известия».

По данным издания, четыре человека разбили в храме окна и проникли внутрь. Злоумышленники вырубили сигнализацию и разбили блок с камерами наблюдения, они также повредили церковную утварь.

Помимо этого нападавшие украли деньги из ящиков для пожертвований, предназначавшихся на строительство первого на Украине православного хосписа для онкобольных.

Как отмечают церковнослужители, на территории Одесской епархии произошло уже свыше пятидесяти нападений на храмы. При этом ни один из преступников так и не был пойман.

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