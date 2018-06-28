Трудовые книжки будут переведены в электронный формат с 2020 года

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Пенсионный фонд начнет регистрировать данные о трудовой деятельности работников в режиме онлайн с 2020 года, сообщает РБК.
Медведев отметил, что во многих зарубежных странах ведение бумажного формата трудовых книжек не применяется, поскольку они дублируют информацию, которая есть в трудовом договоре или иных документах, фиксирующих факт трудового устройства.
При обращении гражданина за государственными услугами, ему не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже, поскольку все это будет фиксироваться в базе данных.
По словам Премьер-министра, электронные трудовые книжки будут внедряться поэтапно. Так, работодатели будут вести бумажную ведомость, также традиционная опция сохранится для тех людей, которые захотят иметь бумажную версию.
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