Дети из Казани посетили редакцию сельской газеты в Верхнем Услоне

Для детей из Казани провели экскурсию в Верхнем Услоне.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 28 июня в Верхнем Услоне с экскурсией побывали дети из Казани, которые не только посмотрели достопримечательности села, но и посетили редакцию газеты «Волжская новь».

Редактор газеты Нусрет Муфталиев встретил юных гостей и провел для них экскурсию по редакции, рассказывая о журналистских буднях. Дети наблюдали, как верстается очередной номер газеты, а потом встали в очередь к принтеру, чтобы посмотреть, как печатается полоса газеты.





Некоторые из них сразу изъявили желание стать журналистом.

В завершение детей угостили сладостями и соком, а они поделились впечатлениями о путешествии по Волге на «Омике».

Увлекательное путешествие для юных казанцев подготовила жительница Верхнего Услона, директор сети детских центров «Мери Поппинс» Нина Шимина.