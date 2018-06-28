Дети из Казани посетили редакцию сельской газеты в Верхнем Услоне

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Фото: vuslon.ru
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 28 июня в Верхнем Услоне с экскурсией побывали дети из Казани, которые не только посмотрели достопримечательности села, но и посетили редакцию газеты «Волжская новь».
Редактор газеты Нусрет Муфталиев встретил юных гостей и провел для них экскурсию по редакции, рассказывая о журналистских буднях. Дети наблюдали, как верстается очередной номер газеты, а потом встали в очередь к принтеру, чтобы посмотреть, как печатается полоса газеты.
Некоторые из них сразу изъявили желание стать журналистом.
В завершение детей угостили сладостями и соком, а они поделились впечатлениями о путешествии по Волге на «Омике».
Увлекательное путешествие для юных казанцев подготовила жительница Верхнего Услона, директор сети детских центров «Мери Поппинс» Нина Шимина.
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