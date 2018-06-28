Ê 2025 ãîäó 80 ïðîöåíòîâ ðîññèéñêèõ ñòóäåíòîâ áóäóò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì

ÎáùåñòâîÑïîðò×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: àðõèâ/Ðàìèëü Ãàëè, Ìèõàèë Çàõàðîâ
(Êàçàíü, 28 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòà, ïðåäëîæåííàÿ Ðîññèéñêèì ñòóäåí÷åñêèì ñîþçîì è îäîáðåííàÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà Ðîññèè, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ê 2025 ãîäó 80 ïðîöåíòîâ âñåõ îáó÷àþùèõñÿ â âóçàõ ñòðàíû áóäóò âîâëå÷åíû â àêòèâíóþ ñïîðòèâíóþ æèçíü.
«Â äîêóìåíòå ïðîïèñàíû âñå ýòàïû ðàçâèòèÿ: óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíîé áàçû, ñîçäàíèå ñïîðòèâíûõ ñòóäåí÷åñêèõ êëóáîâ. Çàäà÷à ê 2025 ãîäó, ÷òîáû 80 ïðîöåíòîâ ñòóäåíòîâ çàíèìàëèñü ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Íàì íóæíî äóìàòü î çäîðîâüå, à ýòî — çàíÿòèå ôèçêóëüòóðîé. À ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðò — äëÿ òåõ, êòî õî÷åò», — ïîäåëèëñÿ ñåãîäíÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ îò Òàòàðñòàíà Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ÐÔ ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé îòìåòèë, ÷òî ïîêà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà äàëåêî íå êàæäîãî èíñòèòóòà èëè óíèâåðñèòåòà ñòðàíû äîñòàòî÷íà, íî ýòî âðåìåííîå ÿâëåíèå.
«Ó íàñ åñòü ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ãäå ðåãèîíû ïîëó÷àþò ïîääåðæêó íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòîáúåêòîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìíîãèå âóçû óæå ïîëó÷èëè ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû. Ïîñòðîåíî 60 áàññåéíîâ äëÿ âóçîâ, â òîì ÷èñëå â Òàòàðñòàíå. Ó íàñ åùå áûëà îäíà ïðîãðàììà — ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêòîâ, ìû åå õîòèì ðåàíèìèðîâàòü», — ñîîáùèë äåïóòàò.
Äî òîãî, êàê ïðîãðàììà áûëà ïðèîñòàíîâëåíà, â Ðîññèè óæå áûëî ïîñòðîåíî áîëåå 600 ÔÎÊîâ. Ãèëüìóòäèíîâ òàêæå îòìåòèë, ÷òî äàæå â ïåðèîä, êîãäà âûäåëåíèå ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ íà ýòè öåëè áûëî ïðèîñòàíîâëåíî, ìíîãèå ðåãèîíû ïðîäîëæèëè ïðîãðàììó çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ áþäæåòîâ. Òàòàðñòàí â èõ ÷èñëå.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó ôåäåðàëüíûé öåíòð ñíîâà óñèëèò ðàáîòó â ÷àñòè ïîääåðæêè ðåãèîíîâ â ñòðîèòåëüñòâå ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, ïîîáåùàë äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Çðèòåëåé æäåò âñòðå÷à ñ ãåðîÿìè ïðåìüåðíûõ ñïåêòàêëåé þáèëåéíîãî ñåçîíà òåàòðà è ôîòîñåññèÿ ñ íèìè.
Ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè ïîñåòèë ñòåíäû ó÷àñòíèêîâ è óçíàë î íîâèíêàõ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû íàìåðåíî ðåàíèìèðîâàòü ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ â ðåãèîíàõ.
Ñòóäåí÷åñêèå êîìàíäû áåç ïðèãëàøåííûõ ñïîðòñìåíîâ ïîòðåáóþò ìåíüøèõ çàòðàò, íî áóäóò ïîïóëÿðíåå ïðîôåññèîíàëüíûõ êëóáîâ, óâåðåí äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ.
59 ñîòðóäíèêîâ ñòðîèòåëüíîé ôèðìû íå ïîëó÷èëè çàðïëàòó çà äâà ìåñÿöà.
Ïîâûøåíèå ïëàòû çà ñáîð è âûâîç ìóñîðà ñâÿçàí ñ ïðèâåäåíèåì åå â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûìè íîðìàìè íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ, óñòàíîâëåííûìè â Òàòàðñòàíå.
Ãëàâà íîâîñôîðìèðîâàííîãî â ÐÒ îðãàíà íàìåðåí ïåðåíÿòü ìåõàíèçìû ñïåöèôè÷åñêîé ðàáîòû ñ ïàìÿòíèêàìè èñòîðèè ó Ìèíêóëüòà è çàïóñòèòü â íîâîì ôîðìàòå.
Ñðåäè äðóãèõ íàãðàæäåííûõ ó÷àñòíèêîâ öåðåìîíèè – ðåæèññåðû è àêòåðû Ñåðãåé Áåçðóêîâ, Âëàäèìèð Ýòóø, ïåâåö è äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ Èîñèô Êîáçîí.
Â êîíöåðòå ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 50 êîñòþìèðîâàííûõ àðòèñòîâ è òàíöîðîâ.
Ñ íà÷àëà ×Ì-2018 èíôîðìàöèîííûå øàòðû â Êàçàíè ïîñåòèëè îêîëî 17 òûñ. ÷åëîâåê.
Â äíè ïðîâåäåíèÿ ìóíäèàëÿ â Êàçàíè ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïðîêàòèòüñÿ íà ïðîòîòèïå áåñïèëîòíèêà «ÊÀÌÀÇà».
Êîìïàíèÿ «Àãðîèííîâàöèè» ðåàëèçóåò â Òàòàðñòàíå ïèëîòíûé ïðîåêò.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðåæèññåðñêèõ êóðñîâ â Ìîñêâå â 1970 ãîäó êèíåìàòîãðàôèñò íà÷àë ñâîé òâîð÷åñêèé ïóòü íà Êàçàíñêîé ñòóäèè òåëåâèäåíèÿ.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó Çèëÿ Âàëååâà ðàññêàçàëà î âïå÷àòëåíèÿõ ãîñòåé ìóíäèàëÿ î Êàçàíñêîì Êðåìëå.
Äëÿ Ãåðõàðäà Øðåäåðà è åãî íåâåñòû áûëà îðãàíèçîâàíà ýêñêóðñèÿ ïî Êàçàíñêîìó Êðåìëþ.
Òàòàðñòàí ëèäèðóåò ïî êîëè÷åñòâó ïîäàííûõ ïàòåíòíûõ çàÿâîê â ïðîìûøëåííîñòè.
28 èþíÿÔèàñêî â Êàçàíè: ÷òî ñòàëî ãëàâíîé ïðè÷èíîé ïðîâàëà ñáîðíîé Ãåðìàíèè íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó?