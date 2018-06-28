Ãëàâíîå
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îöåíèë ýêñïîçèöèþ âûñòàâêè «Äåíü ïîëÿ â Òàòàðñòàíå-2018»

Òàòàð-èíôîðì

28 èþíÿ 2018, 16:48

ÎáùåñòâîÑïîðò×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018

Ê 2025 ãîäó 80 ïðîöåíòîâ ðîññèéñêèõ ñòóäåíòîâ áóäóò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: àðõèâ/Ðàìèëü Ãàëè, Ìèõàèë Çàõàðîâ


Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû íàìåðåíî ðåàíèìèðîâàòü ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ â ðåãèîíàõ.

(Êàçàíü, 28 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòà, ïðåäëîæåííàÿ Ðîññèéñêèì ñòóäåí÷åñêèì ñîþçîì è îäîáðåííàÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà Ðîññèè, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ê 2025 ãîäó 80 ïðîöåíòîâ âñåõ îáó÷àþùèõñÿ â âóçàõ ñòðàíû áóäóò âîâëå÷åíû â àêòèâíóþ ñïîðòèâíóþ æèçíü.

«Â äîêóìåíòå ïðîïèñàíû âñå ýòàïû ðàçâèòèÿ: óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíîé áàçû, ñîçäàíèå ñïîðòèâíûõ ñòóäåí÷åñêèõ êëóáîâ. Çàäà÷à ê 2025 ãîäó, ÷òîáû 80 ïðîöåíòîâ ñòóäåíòîâ çàíèìàëèñü ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Íàì íóæíî äóìàòü î çäîðîâüå, à ýòî — çàíÿòèå ôèçêóëüòóðîé. À ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðò — äëÿ òåõ, êòî õî÷åò», — ïîäåëèëñÿ ñåãîäíÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ îò Òàòàðñòàíà Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ.

ÐŸÐš Ð˜Ð»ÑŒÐ´Ð°Ñ€Ð° Ð“Ð¸Ð»ÑŒÐ¼ÑƒÑ‚Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð° Â«Ð“Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÐµ ÑÑ‚ÑƒÐ´ÐµÐ½Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Â»

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ÐÔ ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé îòìåòèë, ÷òî ïîêà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà äàëåêî íå êàæäîãî èíñòèòóòà èëè óíèâåðñèòåòà ñòðàíû äîñòàòî÷íà, íî ýòî âðåìåííîå ÿâëåíèå.

«Ó íàñ åñòü ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ãäå ðåãèîíû ïîëó÷àþò ïîääåðæêó íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòîáúåêòîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìíîãèå âóçû óæå ïîëó÷èëè ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû. Ïîñòðîåíî 60 áàññåéíîâ äëÿ âóçîâ, â òîì ÷èñëå â Òàòàðñòàíå. Ó íàñ åùå áûëà îäíà ïðîãðàììà — ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêòîâ, ìû åå õîòèì ðåàíèìèðîâàòü», — ñîîáùèë äåïóòàò.

Äî òîãî, êàê ïðîãðàììà áûëà ïðèîñòàíîâëåíà, â Ðîññèè óæå áûëî ïîñòðîåíî áîëåå 600 ÔÎÊîâ. Ãèëüìóòäèíîâ òàêæå îòìåòèë, ÷òî äàæå â ïåðèîä, êîãäà âûäåëåíèå ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ íà ýòè öåëè áûëî ïðèîñòàíîâëåíî, ìíîãèå ðåãèîíû ïðîäîëæèëè ïðîãðàììó çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ áþäæåòîâ. Òàòàðñòàí â èõ ÷èñëå.

ÐŸÐš Ð˜Ð»ÑŒÐ´Ð°Ñ€Ð° Ð“Ð¸Ð»ÑŒÐ¼ÑƒÑ‚Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð° Â«Ð“Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÐµ ÑÑ‚ÑƒÐ´ÐµÐ½Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Â»

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó ôåäåðàëüíûé öåíòð ñíîâà óñèëèò ðàáîòó â ÷àñòè ïîääåðæêè ðåãèîíîâ â ñòðîèòåëüñòâå ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, ïîîáåùàë äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ñàìûìè ðàñòî÷èòåëüíûìè òóðèñòàìè âî âðåìÿ ×Ì-2018 îêàçàëèñü ãîñòè èç ÑØÀ
Íîâîñòè äíÿ
17:26
Êàçàíñêèé ÒÞÇ çàêðîåò ñåçîí ïîêàçîì ïðåìüåðíîãî ñïåêòàêëÿ «Âûñòðåë»

Çðèòåëåé æäåò âñòðå÷à ñ ãåðîÿìè ïðåìüåðíûõ ñïåêòàêëåé þáèëåéíîãî ñåçîíà òåàòðà è ôîòîñåññèÿ ñ íèìè.

17:19
Â Îäåññå îãðàáèëè è îñêâåðíèëè õðàì Ìîñêîâñêîãî ïàòðèàðõàòà
17:12
Îïóáëèêîâàí òðåéëåð õîððîðà «Ìýíäè» ñ Íèêîëàñîì Êåéäæåì
16:56
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îöåíèë ýêñïîçèöèþ âûñòàâêè «Äåíü ïîëÿ â Òàòàðñòàíå-2018»

Ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè ïîñåòèë ñòåíäû ó÷àñòíèêîâ è óçíàë î íîâèíêàõ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðåãèîíîâ Ðîññèè.

16:48
Ê 2025 ãîäó 80 ïðîöåíòîâ ðîññèéñêèõ ñòóäåíòîâ áóäóò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì

Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû íàìåðåíî ðåàíèìèðîâàòü ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ â ðåãèîíàõ.

16:40
Ñàìûìè ðàñòî÷èòåëüíûìè òóðèñòàìè âî âðåìÿ ×Ì-2018 îêàçàëèñü ãîñòè èç ÑØÀ
16:32
Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: Íóæíî ðàçâèâàòü ñòóäåí÷åñêèé ñïîðò

Ñòóäåí÷åñêèå êîìàíäû áåç ïðèãëàøåííûõ ñïîðòñìåíîâ ïîòðåáóþò ìåíüøèõ çàòðàò, íî áóäóò ïîïóëÿðíåå ïðîôåññèîíàëüíûõ êëóáîâ, óâåðåí äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ.

16:25
Â Íèæíåêàìñêå êîìïàíèÿ «Ñòðîé-êîì» çàäîëæàëà ðàáîòíèêàì 2 ìëí ðóáëåé

59 ñîòðóäíèêîâ ñòðîèòåëüíîé ôèðìû íå ïîëó÷èëè çàðïëàòó çà äâà ìåñÿöà.

16:24
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ïîâûøàþòñÿ òàðèôû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè

Ïîâûøåíèå ïëàòû çà ñáîð è âûâîç ìóñîðà ñâÿçàí ñ ïðèâåäåíèåì åå â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûìè íîðìàìè íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ, óñòàíîâëåííûìè â Òàòàðñòàíå.

16:22
Èâàí Ãóùèí: Óïîð â ðàáîòå Êîìèòåòà ïî îõðàíå íàñëåäèÿ áóäåò ñäåëàí íà ìíåíèå îáùåñòâåííîñòè

Ãëàâà íîâîñôîðìèðîâàííîãî â ÐÒ îðãàíà íàìåðåí ïåðåíÿòü ìåõàíèçìû ñïåöèôè÷åñêîé ðàáîòû ñ ïàìÿòíèêàìè èñòîðèè ó Ìèíêóëüòà è çàïóñòèòü â íîâîì ôîðìàòå.

16:10
Ïóòèí íàãðàäèë æèòåëüíèöó Íèæíåêàìñêà îðäåíîì Äðóæáû

Ñðåäè äðóãèõ íàãðàæäåííûõ ó÷àñòíèêîâ öåðåìîíèè – ðåæèññåðû è àêòåðû Ñåðãåé Áåçðóêîâ, Âëàäèìèð Ýòóø, ïåâåö è äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ Èîñèô Êîáçîí.

15:58
Â Êàçàíè ñîñòîèòñÿ ïðèâåòñòâåííûé ôëåøìîá îò àðòèñòîâ Òàòàðñòàíà â ÷åñòü ×Ì

Â êîíöåðòå ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 50 êîñòþìèðîâàííûõ àðòèñòîâ è òàíöîðîâ.

15:38
Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð íàçâàë ñàìûå ÷àñòûå âîïðîñû áîëåëüùèêîâ â Êàçàíè

Ñ íà÷àëà ×Ì-2018 èíôîðìàöèîííûå øàòðû â Êàçàíè ïîñåòèëè îêîëî 17 òûñ. ÷åëîâåê.

15:27
Ïóòèí íàçâàë êîëè÷åñòâî âûâåäåííûõ èç Ñèðèè çà ïîñëåäíèå äíè ðîññèéñêèõ âîåííûõ
15:24
Ñïåöèàëèñò îá îòíîøåíèÿõ âëàñòåé Óêðàèíû ñ ÐÔ: Èì íóæíà âîéíà ñ Ðîññèåé
15:10
Íàçâàíà äàòà âñòðå÷è Ïóòèíà è Òðàìïà
15:02
Ïóòèí: Àðìèÿ ïîëó÷èò êîìïëåêñ «Àâàíãàðä» â áëèæàéøåå âðåìÿ
14:54
Ïîñëå ×Ì-2018 èñïûòàíèÿ áåñïèëîòíèêà «ÊÀÌÀÇà» ïðîäîëæàòñÿ â Ìîñêâå

Â äíè ïðîâåäåíèÿ ìóíäèàëÿ â Êàçàíè ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïðîêàòèòüñÿ íà ïðîòîòèïå áåñïèëîòíèêà «ÊÀÌÀÇà».

14:42
Ïðåçèäåíòó ÐÒ ðàññêàçàëè î ñïîñîáå óçíàòü èñòîðèþ ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà ïî QR-êîäó

Êîìïàíèÿ «Àãðîèííîâàöèè» ðåàëèçóåò â Òàòàðñòàíå ïèëîòíûé ïðîåêò.

14:38
Â Êàçàíè ñîñòîèòñÿ âå÷åð ïàìÿòè êèíîðåæèññåðà Âèêòîðà Áåñïàëîâà

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðåæèññåðñêèõ êóðñîâ â Ìîñêâå â 1970 ãîäó êèíåìàòîãðàôèñò íà÷àë ñâîé òâîð÷åñêèé ïóòü íà Êàçàíñêîé ñòóäèè òåëåâèäåíèÿ.

14:26
Áîëåëüùèêè ×Ì-2018: Êàçàíñêèé Êðåìëü ïîñåòèòü äîëæåí êàæäûé

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó Çèëÿ Âàëååâà ðàññêàçàëà î âïå÷àòëåíèÿõ ãîñòåé ìóíäèàëÿ î Êàçàíñêîì Êðåìëå.

14:23
«Ñåâåðíûé ïîòîê — 2» ìîãóò íà÷àòü ñòðîèòü â îáõîä Äàíèè
14:14
Íåâåñòà ýêñ-êàíöëåðà Ãåðìàíèè õî÷åò åùå ðàç ïîñåòèòü Êàçàíü

Äëÿ Ãåðõàðäà Øðåäåðà è åãî íåâåñòû áûëà îðãàíèçîâàíà ýêñêóðñèÿ ïî Êàçàíñêîìó Êðåìëþ.

14:10
Âíåäðåíèå èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÒ ñýêîíîìèëî ïî÷òè 25 ìëðä ðóáëåé

Òàòàðñòàí ëèäèðóåò ïî êîëè÷åñòâó ïîäàííûõ ïàòåíòíûõ çàÿâîê â ïðîìûøëåííîñòè.

14:01
Â ìàññîâîé àâàðèè â Ïîäìîñêîâüå ïîñòðàäàëè òðè ÷åëîâåêà
Ñîáûòèÿ

28 èþíÿÔèàñêî â Êàçàíè: ÷òî ñòàëî ãëàâíîé ïðè÷èíîé ïðîâàëà ñáîðíîé Ãåðìàíèè íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó?

28 èþíÿÒóðèñòè÷åñêèé ïðàçäíèê: ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

28 èþíÿÒðàíñïîðò áóäóùåãî â Êàçàíè: ñîòíè ãîñòåé ×Ì-2018 ïðîêàòèëèñü íà áåñïèëîòíèêå «ÊÀÌÀÇà»

28 èþíÿÏîäìîñêîâíûé «áðàò» òàòàðñòàíñêîãî ÌÑÇ: Øâåéöàðñêèå òåõíîëîãèè è ïîëíàÿ èçîëÿöèÿ îò îêðóæàþùåé ñðåäû

28 èþíÿÀéðàò Ôàððàõîâ: Áåç ïîýòàïíîãî óâåëè÷åíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà âîçìîæíîñòè ïåíñèîíåðîâ áóäóò óõóäøàòüñÿ

27 èþíÿÁàíê «Àâåðñ»: ìîëîäûå ðîäèòåëè â êà÷åñòâå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

27 èþíÿ«Ïóñòü òâîè âîðîòà áóäóò ðàñïàõíóòû äëÿ ñ÷àñòüÿ»: âðàòàðü «Àê Áàðñà» Ýìèëü Ãàðèïîâ ñòàë ãîñòåì ïåðâîãî â ñâîåì ðîäîâîì ñåëå Ñàáàíòóÿ