В Нурлате прошел Сабантуй для детей из приемных семей

Фото: nurlat-tat.ru
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 28 июня, в городском парке Нурлата прошел Сабантуй для детей, проживающих в приемных семьях, пишет газета «Дружба».
Праздник для этой категории детей проводится с 2008 года. Юбилейный Сабантуй прошел с размахом и стал общим праздником для всех детей района, которые пришли порадоваться успехам своих сверстников из приемных семей, поучаствовать вместе с ними в различных конкурсах.
На Сабантуе были отмечены победители и призеры всероссийских, республиканских и районных конкурсов и олимпиад, активные участники районных мероприятий. Им вручили почетные грамоты и ценные подарки. Некоторых детей наградили путевками в детские оздоровительные лагеря «Вишневая Поляна» и «Заречный», а многократный победитель районных соревнований по борьбе самбо получил в подарок велосипед.
В Нурлатском районе проживают 244 приемных семьи, в которых воспитываются 398 детей. На Сабантуе были подведены итоги ежегодного районного конкурса «Лучшая семья года». Этого звания удостоилась семья Любови Живодеровой. За нее единогласно проголосовали члены клуба приемных родителей «Родительский дом». Начальник отдела опеки и попечительства Ирина Савинова вручила ей переходящий кубок лучшей семьи.
Для детей на празднике работали аниматоры, которые накладывали бесплатный аквагрим, все дети получили воздушные шары и сладкие подарки. В завершение праздника состоялся вкусный обед.
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