В Нижнекамске компания «Строй-ком» задолжала работникам 2 млн рублей

59 сотрудников строительной фирмы не получили зарплату за два месяца.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске компания «Строй-ком» не выплатила работникам два миллиона рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуроры выяснили, что 59 сотрудникам строительной фирмы не дали зарплату за два месяца.

Главу организации обязали разобраться с нарушениями, а также наказать виновных.

Благодаря вмешательству прокуратуры долг работникам «Строй-ком» выплатили.