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Татар-информ

28 июня 2018, 16:32

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Ильдар Гильмутдинов: Нужно развивать студенческий спорт

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Фото: Михаил Захаров


Студенческие команды без приглашенных спортсменов потребуют меньших затрат, но будут популярнее профессиональных клубов, уверен депутат Госдумы РФ.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). О необходимости активнее развивать студенческий спорт и отказываться от привлечения «варягов» говорил сегодня на пресс-конференции в казанском пресс-центре ЧМ-2018 председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По мнению депутата, за студенческим спортом — будущее и ведущая роль в развитии спорта в стране в целом. Необходимо формировать студенческие спортивные клубы, объединять их в спортивные студенческие лиги под крылом Российского студенческого союза.

«У нас огромное количество студентов. Если мы начнем проводить соревнования клубов между собой, то это обязательно будет привлекать больше внимания, чем даже соревнования профессиональных команд, перенасыщенных „варягами“, то есть приглашенными спортсменами», — уверен Гильмутдинов.

«Да простит меня наше Министерство спорта, где я сам долгое время работал. Есть у нас баскетбольная женская команда „Казаночка“, играет в высшей лиге, в суперлиге. Там на матчах зрителей почти нет. Ходят наши ветераны. Команда в основном сформирована из „варягов“. Только одна или две наших студентки. Играют хорошо, но никто туда не ходит», — привел пример депутат.

Причина, по его мнению, кроется именно в переизбытке приглашенных игроков. Те же домашние матчи собирали бы больше зрителей, если бы трибуны видели на площадке знакомые лица.

«Сделайте студенческую команду. Денег в разы надо будет меньше, чем на профессиональную команду. Да, они сразу играть в суперлиге не будут. Но зачем нам команда, которая никогда не сможет стать популярной. А если будут играть друзья, знакомые, сразу появятся те, кто захочет и поболеть», — озвучил свое видение Ильдар Гильмутдинов.

Нужно развивать именно студенческий клубный спорт. Залы будут полны тех же студентов, пришедших поддержать однокурсников, друзей по вузу. Тогда и спонсорам будет интереснее вкладывать деньги в команду и продвижение своей продукции, уверен депутат.

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