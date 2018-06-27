Самыми расточительными туристами во время ЧМ-2018 оказались гости из США

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). По данным Visa самыми расточительными гостями страны оказались туристы из США, сообщает РБК.

Второе и третье место занимают гости из Китая и Мексики.

Больше всего денег за первые дни чемпионата мира по футболу (14 — 18 июня) гости потратили в Москве (1,7 млрд), Санкт-Петербурге (506 млн).

Данные Visa свидетельствуют, что в Казани гости потратили 71 млн рублей. Чаще всего деньги уходили на гостиничные услуги, одежду, рестораны и кафе.

Средний чек с 14 по 18 июня составляет 3575 рублей.

За период 14 — 21 июня арена «Лужники» среди стадионов мундиаля занимает лидирующую позицию по объему транзакций (139 млн руб.).

При этом иностранные болельщики потратили 71 млн руб, а россияне — 68 млн руб. Люди чаще всего приобретали напитки и еду и только потом — сувениры.