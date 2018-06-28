В Казани состоится приветственный флешмоб от артистов Татарстана в честь ЧМ

В концерте примут участие более 50 костюмированных артистов и танцоров.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 29 июня в 12.30 в казанском городском пресс-центре чемпионата мира по футболу состоится приветственный флешмоб с участием артистов, сообщают организаторы.



В рамках мероприятия в рабочей зоне для журналистов пресс-центра состоятся выступления инструментального ансамбля «Мирас», ансамблей татарского танца «Алтын», грузинского танца «Сакартвело», корейского танца «Миренэ», Союза арабских студентов Татарстана и других коллективов.



В концерте примут участие более 50 костюмированных артистов и танцоров. Организатором является Ассамблея народов Татарстана и Дом дружбы народов РТ.



Флешмоб пройдет перед началом пресс-конференции с участие директора Дома дружбы народов РТ Ирека Шарипова.