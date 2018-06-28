Путин назвал количество выведенных из Сирии за последние дни российских военных

Президент России выступил на встрече выпускников военных вузов в Кремле.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). За последние несколько дней из Сирии вывели 13 самолетов, 14 вертолетов, а также 1 тыс. 140 человек личного состава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Президента РФ Владимира Путина.

Выступая на встрече выпускников военных вузов в Кремле, Путин отметил, что весь этот личный состав, — это люди, которые имеют опыт и прошли испытание боевыми действиями.

По словам Президента, выпускникам военных вузов придется в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава на территории России и для отработки сложнейших нестандартных задач.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретится с Президентом США Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки.