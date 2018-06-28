Специалист об отношениях властей Украины с РФ: Им нужна война с Россией

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Россия начнет воспринимать Украину всерьез только тогда, когда Украина восстановит экономику.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин рассказал, что Киеву выгоден конфликт с российской стороной, сообщает RT.

Соскин прокомментировал заявление депутата Рады Виктора Бондаря о том, что Россия начнет считаться с Киевом только тогда, когда последняя восстановит свою экономику и откажется от враждебного тона.

Эксперт отмечает, что Бондарь не сказал ничего нового. По его словам, многие понимают, что нынешнее руководство во главе с Порошенко «не может решить ни одного социально-экономического или финансового вопроса».

Украинскому руководству выгоден конфликт с Россией, поскольку это условие помогает им оставаться при власти, «подавлять протестующие массы оголодавшего и обедневшего населения», подчеркнул Соскин.