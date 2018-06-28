Иван Гущин: Упор в работе Комитета по охране наследия будет сделан на мнение общественности

Глава новосформированного в РТ органа намерен перенять механизмы специфической работы с памятниками истории у Минкульта и запустить в новом формате.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Иван Гущин, назначенный на должность председателя новосформированного в Татарстане Комитета по охране объектов культурного наследия, в интервью ИА «Татар-информ» подчеркнул, что упор в работе ведомства будет сделан на мнение общественности.

«Это решение сделать самостоятельный исполнительный орган власти специальной компетенции. Есть федеральное законодательство, которое мы должны непрекословно исполнять, так что вся работа будет выстроена в рамках соблюдения всех требований. При этом, безусловно, надо понимать, что отрасль объектов культурного наследия сопричастна со многими другими, поэтому процесс этого взаимодействия необходимо организовать максимально прозрачным. Упор будет сделан на мнение общественности в связке с мнением экспертов в области архитектуры. Без этого никуда», – заверил Иван Гущин.

Функции по работе с историческими памятники, которые до настоящего времени были закреплены за Министерством культуры РТ, теперь переходят в комитет. Однако, по его словам, «никаких дополнительных бюджетных трат [на это] пока не предвидится.

«Сейчас все, что исполнялось в министерстве, переходит в Комитет по охране объектов культурного наследия. Будем добросовестно работать и максимально, тотально погружаться. И основная задача – не приостановить ту деятельность, которую вело Министерство культуры республики в области охраны наследия. Согласительные процедуры и документы этого живого организма необходимо перебросить на новую структуру. И эта структура должна заработать в новом формате уже в ближайшие пару дней», – рассказал о первостепенных задачах председатель нового комитета.

До настоящего момента Гущин работал в должности заместителя начальника Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики — начальника отдела антикоррупционного мониторинга. Профессиональная деятельность в этой структуре, однако, позволила ему получить представление и опыт работы с объектами культурного наследия. Так, по линии антикоррупционной политики были вопросы по реставрации здания Союза композиторов, Дома Крестовниковых, Духосошественского храма, Дома Ясинской и Азимовской мечети.