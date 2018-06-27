Туристско-информационный центр назвал самые частые вопросы болельщиков в Казани

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Туристско-информационный центр Казани назвал самые частые вопросы болельщиков, приехавших в столицу республики на матчи ЧМ-2018. Среди туристов лидируют представители Колумбии и Ирана. Кроме того, город посещают болельщики из Германии, Великобритании, Испании, Австралии, Франции, Израиля и других стран. Об этом рассказали в пресс-службе Туристско-информационного центра Казани.
Там отметили, что наиболее популярными среди иностранных болельщиков стали вопросы об обмене денег, речных прогулках, картах и гидах по Казани, экскурсионных турах, национальной еде и покупке сим-карт. При этом с начала мундиаля лидером по популярности стали вовсе не городские экскурсии, а туры на Остров-град Свияжск.
Организаторы также столкнулись и с необычными просьбами. Так, болельщик из Ирана обратился за помощью в поиске и покупке инвалидного кресла для своей жены. Коляска была найдена и по окончании ЧМ иранец пообещал отдать ее на благотворительность.
Иностранцы активно посещают информационные шатры, расположенные в пяти точках города. В период с 13 по 25 июня их посетило около 17 тыс. человек, отметили в пресс-службе Туристско-информационного центра.
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