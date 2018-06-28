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(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщила на пресс-конференции замруководителя Управления по городскому хозяйству и жизнеобеспечению населения исполкома города Альфия Романова.
С 1 июля текущего года повысятся тарифы на водоснабжение — на 3,8 процента, электроснабжение — на 3,7 , газоснабжение — на 1,65 процента. Тариф на водоотведение снизится на 3,4 процента.
Тариф на теплоснабжение в последние годы держится на одном уровне, отметила Романова.Так, этот показатель во втором полугодии 2015 года составлял 1566 рублей. С 1 июля 2018 года он повысится до 1583 рублей.
Относительно жилищных услуг было сказано, что тарифы останутся на прежнем уровне. Изменение коснется только тарифа за сбор и вывоз мусора. Поскольку в Татарстане утверждены новые нормы накопления отходов. В соответствии с этими нормами будет установлен и новый тариф. Пока документ о его введении находится на согласовании в прокуратуре.
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