Повышение платы за сбор и вывоз мусора связан с приведением ее в соответствие с новыми нормами накопления отходов, установленными в Татарстане.

(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщила на пресс-конференции замруководителя Управления по городскому хозяйству и жизнеобеспечению населения исполкома города Альфия Романова.

С 1 июля текущего года повысятся тарифы на водоснабжение — на 3,8 процента, электроснабжение — на 3,7 , газоснабжение — на 1,65 процента. Тариф на водоотведение снизится на 3,4 процента.

Тариф на теплоснабжение в последние годы держится на одном уровне, отметила Романова.Так, этот показатель во втором полугодии 2015 года составлял 1566 рублей. С 1 июля 2018 года он повысится до 1583 рублей.

Относительно жилищных услуг было сказано, что тарифы останутся на прежнем уровне. Изменение коснется только тарифа за сбор и вывоз мусора. Поскольку в Татарстане утверждены новые нормы накопления отходов. В соответствии с этими нормами будет установлен и новый тариф. Пока документ о его введении находится на согласовании в прокуратуре.