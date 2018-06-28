Президенту РТ рассказали о способе узнать историю производства молока по QR-коду

Компания «Агроинновации» реализует в Татарстане пилотный проект.

(Лаишевский район РТ, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Резидент IT-парка Казани — компания «Агроинновации» — реализует пилотный проект, благодаря которому полную информацию о произведенном молоке можно узнать с помощью QR-кода.

Сегодня на площадке выставки «День поля в Татарстане-2018» в Лаишевском районе Татарстана представитель компании рассказал о проекте Президенту республики Рустаму Минниханову.

«Это образец цифровой трансформации отрасли сельского хозяйства. Через камеру телефона считывается QR-код и выходит полная информация о продукции. В частности, производитель, фото завода, порода коров, сколько коров участвовало в этом процессе, вакцинирование, время прибытия молока и время переработки. Можно узнать всю предысторию этого молока. Сейчас меняем клише на заводе и будем запускать производство», — рассказал собеседник гостей выставки.

По его словам, пока можно узнать историю произведенной продукции молочного комбината «Касымовский». В производстве молока участвуют Сабинский, Атнинский и Арский районы.