Президенту РТ рассказали о способе узнать историю производства молока по QR-коду

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(Лаишевский район РТ, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Резидент IT-парка Казани — компания «Агроинновации» — реализует пилотный проект, благодаря которому полную информацию о произведенном молоке можно узнать с помощью QR-кода.
Сегодня на площадке выставки «День поля в Татарстане-2018» в Лаишевском районе Татарстана представитель компании рассказал о проекте Президенту республики Рустаму Минниханову.
«Это образец цифровой трансформации отрасли сельского хозяйства. Через камеру телефона считывается QR-код и выходит полная информация о продукции. В частности, производитель, фото завода, порода коров, сколько коров участвовало в этом процессе, вакцинирование, время прибытия молока и время переработки. Можно узнать всю предысторию этого молока. Сейчас меняем клише на заводе и будем запускать производство», — рассказал собеседник гостей выставки.
По его словам, пока можно узнать историю произведенной продукции молочного комбината «Касымовский». В производстве молока участвуют Сабинский, Атнинский и Арский районы.
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