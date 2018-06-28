В дни проведения мундиаля в Казани любой желающий может прокатиться на прототипе беспилотника «КАМАЗа».

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). После ЧМ-2018 испытания беспилотника «КАМАЗа» продолжатся в Москве, сообщил ИА «Татар-информ» сотрудник предприятия.

Сейчас прототип автономного электробуса курсирует в Казани на участке ул. Сибгата Хакима от «Ривьеры» до Меридианной. «ШАТЛ» (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) бесплатно перевозит всех желающих.

Опробовать транспортное средство можно в дни, когда Казань принимает матчи турнира. По словам сотрудников «КАМАЗа», услуга пользуется спросом — каждый день ею пользуются сотни гостей.

Разработанное «КАМАЗом» совместно с ФГУП «НАМИ» беспилотное транспортное средств предназначено для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Самому опробовать челнинские разработки в Казани можно будет еще 30 июня в день матча 1/8 финала и 6 июля на 1/4 финала ЧМ-2018.