Экономика и финансыЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). После ЧМ-2018 испытания беспилотника «КАМАЗа» продолжатся в Москве, сообщил ИА «Татар-информ» сотрудник предприятия.
Сейчас прототип автономного электробуса курсирует в Казани на участке ул. Сибгата Хакима от «Ривьеры» до Меридианной. «ШАТЛ» (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) бесплатно перевозит всех желающих.
Опробовать транспортное средство можно в дни, когда Казань принимает матчи турнира. По словам сотрудников «КАМАЗа», услуга пользуется спросом — каждый день ею пользуются сотни гостей.
Разработанное «КАМАЗом» совместно с ФГУП «НАМИ» беспилотное транспортное средств предназначено для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.
Самому опробовать челнинские разработки в Казани можно будет еще 30 июня в день матча 1/8 финала и 6 июля на 1/4 финала ЧМ-2018.
С начала ЧМ-2018 информационные шатры в Казани посетили около 17 тыс. человек.
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