Путин наградил жительницу Нижнекамска орденом Дружбы

Среди других награжденных участников церемонии – режиссеры и актеры Сергей Безруков, Владимир Этуш, певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Жительница Нижнекамска Надежда Шабалина удостоена государственной награды России. Орден Дружбы ветерану нефтехимической промышленности вручил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля столицы России. Владимир Путин лично вручил ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, медицине, сельском хозяйстве, производстве.



Среди награжденных участников церемонии – режиссеры и актеры Сергей Безруков, Владимир Этуш, певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, легендарный путешественник Федор Конюхов.



Надежда Шабалина – ветеран нефтехимической промышленности, работала ведущим инженером-технологом завода по производству изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Надежда Шабалина, получая награду из рук президента, передала главе государства большой привет от «Нижнекамскнефтехима». Владимир Путин в свою очередь вручил женщине большой букет цветов и сделал для нее совместное фото на память.