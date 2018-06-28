Болельщики ЧМ-2018: Казанский Кремль посетить должен каждый

ОбществоКультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов, Михаил Захаров
(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Гости чемпионата мира по футболу, приезжающие в Казань, активно делятся своими впечатлениями о столице Татарстана. По их мнению, посетить Казанский Кремль должен каждый, кто приезжает в Татарстан.
Выдержки из сообщений в соцсетях, опубликованных иностранцами, приезжающими на футбольный мундиаль, зачитала на пресс-конференции в казанском пресс-центре директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.
«За 11 дней, с 16 по 27 июня, на территории Кремля побывали 162 тыс. 273 человека. И, конечно, значительная часть из них — болельщики. У нас были такие дни, когда Кремль одевался в определенные цвета. Когда играла Колумбия, весь Кремль был желтым», — рассказала Валеева.
Она отметила, что многие иностранные гости приехали в Татарстан не только для того, чтобы сходить на футбол, но и живо интересуются историей, культурой, обычаями этой земли и живущих на ней людей.
«Они успевают посетить все наши выставки, ознакомиться с историей республики и ее государственности, участвовать в различных флэшмобах. Они с удовольствием фотографируются и оставляют сообщения в Instagram.
Несколько таких сообщений Зиля Валеева зачитала: «Встретил добрую девушку из России и узнал о красивейшем музее „Манеж“. Это написал юноша из Колумбии», — пояснила Валеева.
«Манеж» в дни мундиаля выступает в роли музейной фан-зоны, где не только развернута выставка «Как много красоты в победе» из фондов Президента РТ, кубки команд республики, гонщиков. А в дни игр прямо на стене транслируются матчи, отчего это место стало особенно популярным у иностранных болельщиков, приехавших с семьями.
«"Были на чемпионате в Казани. Очень понравилось. Люди очень отзывчивые. В музее было очень интересно, он обогатил наши знания о Татарстане". Это еще один болельщик написал о Музее государственности», — сказала Валеева.
«Казанский Кремль — это место, которое должен посетить каждый», — озвучила директор музея-заповедника одно из самых любимых сообщений.
«Под хэштегом #казанскийкремль можно найти очень много ярких отзывов. Причем не только о посещении музеев. Территория открыта круглые сутки, и многие туристы этим пользуются. Там не пусто ни ночью, ни ранним утром», — привела пример популярности сердца Казани Валеева.
Благодаря чемпионату и собственной любознательности очень многие гости открыли для себя что-то новое. Гости из Саудовской Аравии смогли познакомиться с историей христианства, посетив музей Благовещенского собора. Развернутая экспозиция художников-передвижников открыла для иностранных ценителей новое для них направление в живописи.
Зиля Валеева уверена, что Казанский Кремль, музеи и выставки, работающие на его территории, будут привлекать внимание болельщиков и дальше. Более 162 тыс. человек, уже посетивших за 11 дней Казанский Кремль, — это не предел. До конца мундиаля цифра может и удвоиться.
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