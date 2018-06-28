Для Герхарда Шредера и его невесты была организована экскурсия по Казанскому Кремлю.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Невеста экс-канцлера Германии хочет еще раз посетить Казань. 48-летняя Ким Со Ен изъявила желание посмотреть на столицу РТ уже более обстоятельно, а не однодневным визитом. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Герхард Шредер c невестой прибыли в Казань с краткосрочным рабочим визитом 27 июня. Основная цель визита — посещение матча по футболу между сборными командами Германии и Южной Кореи на стадионе «Казань-Арена».

«Гости прибыли на Казань незадолго до матча, тем не менее у них была возможность ознакомиться с основными достопримечательностями Казанского Кремля. Они посетили мечеть Кул-Гариф, где провели достаточно большое количество времени, задавали большое количество вопросов, остались под таким особым впечатлением. Учитывая то, что в первый визит Шредера в Казань мечети еще не было, ему рассказали об истории объекта», — рассказала Галимова.

Экс-канцлер Германии предсказал победу своей сборной на матче, однако немцы в итоге проиграли Южной Корее со счетом 2:0.