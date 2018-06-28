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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Жертвами взрыва в жилом доме в Германии стали три человека, в том числе ребенок, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла сегодня утром в немецком городе Бремен. Жертвами взрыва стали три человека, в том числе семилетний ребенок.
Полиция эвакуировали жильцов ближайших домов. Причина взрыва устанавливаются.
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