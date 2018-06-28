Казанский ТЮЗ закроет сезон показом премьерного спектакля «Выстрел»

Зрителей ждет встреча с героями премьерных спектаклей юбилейного сезона театра и фотосессия с ними.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 29 июня закрывает свой юбилейный 85-й театральный сезон Казанский государственный театр юного зрителя, сообщает пресс-служба театра.



В этот день на сцене состоится показ премьерного спектакля «Выстрел». Поставленная по одной из пушкинских «Повестей Белкина» работа главного режиссера театра Туфана Имамутдинова отличилась минимализмом практически во всем.



По главной задумке худрука, спектакль получился «передвижным», поэтому в качестве декораций на сцене используется самый минимум предметов: стулья, чемоданы, гитары. Револьверы появляются в самые последние минуты спектакля, а фоновые декорации отсутствуют.

Зрителей также ждет встреча с героями премьерных спектаклей юбилейного сезона театра и фотосессия с ними.