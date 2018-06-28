Внедрение интеллектуальной деятельности в РТ сэкономило почти 25 млрд рублей

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Татарстан занимает ведущие позиции по внедрению интеллектуальной деятельности. Это позволяет республике ежегодно увеличивать экономию материальных, трудовых и энергетических ресурсов, сообщается на официальном портале республиканского Министерства экономики.
Там отметили, что использование в экономике РТ результатов интеллектуальной деятельности только в прошлом году позволил сэкономить 24,7 млрд рублей. Показатели выросли на 17,3 процента по сравнению с предыдущим годом.
При этом данные Роспатента говорят, что РТ лидирует по объему поданных патентных заявок на объекты промышленной собственности, а на предприятиях повышается эффективность разработок. В прошлом году в процессе их создания участвовало более 17 тыс. человек, а на практике применялись более 34 тыс. рационализаторских предложений, отмечается на сайте ведомства.
Лидером по внедрению новаторских идей стала Татнефть, которая в прошлом году использовала на своих предприятиях более 25 тыс. рацпредложений.
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