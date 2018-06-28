По предварительным данным, разбившейся самолет King Air C90 принадлежал правительству одного из индийских штатов.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Пять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета в Мумбае, сообщает РБК.

Небольшой частный самолет King Air C90 упал на жилой квартал одного из районов Мумбая. В результате катастрофы погибли пять человек – двое пилотов, двое членов экипажа и один человек на земле.

По предварительной информации, самолет принадлежал правительству одного из индийских штатов.

