Объем онлайн-взносов клиентов компании ВТБ Страхование жизни увеличился вдвое

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). По итогам первых пяти месяцев 2018 года объем очередных взносов по накопительному страхованию жизни (НСЖ), поступивших через сайт компании ВТБ Страхование жизни, увеличился в 2,2 раза. Средняя сумма одного взноса составила 42,1 тыс. рублей.
Программы накопительного страхования жизни позволяют накопить денежные средства и обеспечить финансовую защиту от рисков, связанных с потерей жизни или здоровья.
В первом квартале 2018 года объем страховых сборов компании ВТБ Страхование жизни составил 5,2 млрд рублей, в том числе сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) — 4,3 млрд рублей (рост в 1,5 раза), по накопительному — 1 млрд рублей (рост в 3 раза). В отчетном периоде компания заключила с клиентами 17 тысяч договоров, что в 3,2 раза больше, чем в первом квартале 2017 года.
Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Поскольку продукты страхования жизни сравнительно новые для нашего потребителя, полностью уходить в онлайн-продажи рынок пока не готов. На сегодняшний день очень важен личный контакт потребителя с продавцом, который максимально доступно и понятно расскажет об особенностях накопительного страхования жизни. А вот развитие онлайн-сервисов по приему очередных взносов — нужная опция, которая позволяет экономить время и деньги наших клиентов».
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