В аэропорту «Казань» иностранных болельщиков проверяют на заболевания

Сотрудники Роспотребнадзора используют устройства с бесконтактным методом определения температуры тела.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В международном аэропорту «Казань» сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ проверяют болельщиков, прибывших из стран Африки, Латинской Америки и Ближнего востока на наличие инфекционных заболеваний. Для этого используются устройства с бесконтактным методом определения температуры человека.

«Тепловизор показывает температуру тела человека. Если она превышает 37 градусов, тогда мы проводим беседу. Если пассажир заверяет, что простудился, то он в обычном режиме проходит таможенный досмотр. Если же он не знает, почему у него поднялась температура, то мы вызываем скорую и отправляем его в инфекционную больницу», — рассказал начальник СКП Управления Роспотребнадзора по РТ Линар Саляхиев.

С начала года в аэропорту у 30 прибывших из неблагополучных стран была замечена высокая температура — ни один диагноз не подтвердился. Температурный скачок может быть результатом так называемой «комариной лихорадкой», — передающейся через укусы комаров.

Подобные заболевания не редкость в некоторых странах-участниках мундиаля.