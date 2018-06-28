В Казани состоится вечер памяти кинорежиссера Виктора Беспалова

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 29 июня в Доме Аксенова состоится вечер памяти кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР и ТАССР Виктора Беспалова, сообщает Минкультуры РТ.
Лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Виктор Беспалов является одним из основоположников Новосибирской студии телевидения: сначала он работал кинорежиссером, главным режиссером студии, а затем сам начал снимать кинофильмы.
После окончания режиссерских курсов в Москве в 1970 году кинематографист начал свой творческий путь на Казанской студии телевидения.
Режиссер посвящал свои киноленты достижениям республики. Среди них – «Советский Татарстан», «Республика моя, Татарстан», цикл фильмов о строительстве камского автогиганта «КамАЗ начинается», «Город, рожденный нефтью», «Сосны, освещенные солнцем» и другие. Все они вошли в золотой фонд кинематографии Татарстана.
В 1977 году Беспалов получил Государственную премию ТАССР имени Г.Тукая за киноленты «Татарские гармошки», «Музыка Назиба Жиганова» и «Кырлай». Эти киноленты стали вершиной творчества режиссера.
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