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Татар-информ

28 июня 2018, 14:38

Культура

В Казани состоится вечер памяти кинорежиссера Виктора Беспалова

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После окончания режиссерских курсов в Москве в 1970 году кинематографист начал свой творческий путь на Казанской студии телевидения.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 29 июня в Доме Аксенова состоится вечер памяти кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР и ТАССР Виктора Беспалова, сообщает Минкультуры РТ.

Лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Виктор Беспалов является одним из основоположников Новосибирской студии телевидения: сначала он работал кинорежиссером, главным режиссером студии, а затем сам начал снимать кинофильмы.

После окончания режиссерских курсов в Москве в 1970 году кинематографист начал свой творческий путь на Казанской студии телевидения.

Режиссер посвящал свои киноленты достижениям республики. Среди них – «Советский Татарстан», «Республика моя, Татарстан», цикл фильмов о строительстве камского автогиганта «КамАЗ начинается», «Город, рожденный нефтью», «Сосны, освещенные солнцем» и другие. Все они вошли в золотой фонд кинематографии Татарстана.

В 1977 году Беспалов получил Государственную премию ТАССР имени Г.Тукая за киноленты «Татарские гармошки», «Музыка Назиба Жиганова» и «Кырлай». Эти киноленты стали вершиной творчества режиссера.

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