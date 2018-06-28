Челнинцы увидят Кубок Гагарина и игру Даниса Зарипова в составе команды резидентов ТОСЭР

Билеты на уникальный товарищеский матч будут раздаваться бесплатно через кассу и вахту Ледового дворца.

(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережные Челны впервые привезут Кубок Гагарина, и здесь впервые состоится хоккейный матч между резидентами ТОСЭР и ветеранами ХК «Челны», сообщил начальник Управления физкультуры и спорта исполкома города Роман Насрединов.

В понедельник, 2 июля, в Ледовом дворце пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов представит главный хоккейный трофей КХЛ челнинцам. С 15 часов возле Дворца начнут работать интерактивные площадки. Здесь горожане смогут сделать сэлфи со спортивным грузовиком команды «КАМАЗ-мастер», забросить шайбу в хоккейные ворота.

В самом Дворце можно будет сфотографироваться с Кубком Гагарина и взять автограф у Даниса Зарипова. Площадка для автограф- и фотосессии будет работать до 17 часов. Также здесь разместится зона с продукцией завода-резидента ТОСЭР «ЗаряД».

В 18 часов начнется товарищеский матч между командой резидентов ТОСЭР во главе с Данисом Зариповым и ветеранами хоккейного клуба «Челны». Три периода будут длиться по 15 минут. В перерывах между периодами состоится розыгрыш призов от завода клюшек «ЗаряД».

Вход на матч бесплатный, подчеркивают организаторы. Билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца уже завтра, 29 июня, во второй половине дня.